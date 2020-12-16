عربي

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وأفادت قناة (الإخبارية) السعودية، بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه المملكة".

يذكر، أن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، كان أعلن يوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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