موسكو تُسجل 73 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في موسكو يوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية، سجلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس، خلال اليوم الأخير.



وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس (كورونا) في موسكو بلغ 10095 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وانخفض المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مقارنة بيوم الاثنين، حيث توفي 77 شخصاً.



وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) في روسيا، بأكثر من 703 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء، وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 540 ألف شخص.



يذكر، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في عموم روسيا، بلغ حوالي مليونين و708 آلاف، وحصيلة الوفيات نحو 48 ألف حالة، حتى يوم الثلاثاء.



ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس (كورونا) في البلاد، وبحلول 15 كانون الأول/ ديسمبر، شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.