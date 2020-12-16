شرطة المرور بغزة: تسجيل حادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة لشرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بتسجيل حادث سير واحد فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الإدارة في تصريح لها، إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.