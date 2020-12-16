هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب جزيرة في الفلبين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مركز (جي إف زد) الألماني لعلوم الأرض: إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة، ضربت جزيرة مينداناو بالفلبين، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء.



وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).