الصحة الجزائرية: تسجيل 14 وفاة و466 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، يوم الثلاثاء، 466 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق.



ووصل إجمالي الإصابات إلى 93063 حالة منذ اكتشاف أول حالة نهاية شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس (كورونا) في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.



كما أشار إلى تعافي 419 حالة جديدة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 61 ألفاً و367.