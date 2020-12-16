ألمانيا تُسجل قفزة في عدد وفيات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، ارتفاعاً حاداً في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وبحسب آخر أرقام بيانات معهد (روبرت كوخ)، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 23427 منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و379238 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس (كورونا) المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير القادمان "صعبين جداً".



بدوره، أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز، الاثنين الماضي، أن ألمانيا، ستطبق بداية من الأربعاء، أغلاقاً هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكداً خطورة الوضع الوبائي.