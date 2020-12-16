وفد إسرائيلي أمريكي سيُقلع إلى الرباط الأسبوع المقبل





وذكر الموقع، أن الوفد سيترأسه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس ترامب، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.





وأوضح، أن الوفد سيضم أيضاً مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ورئيس وكالة الاستثمار الأجنبي بالبيت الأبيض، آدم باولر.





وأشار إلى أن كوشنر وفريقه، سيصلون إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، وسيعقدون اجتماعات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.





ونوه إلى أن الوفد، سيقلع يوم الثلاثاء على متن الرحلة رقم 212 إلى الرباط، وهي أول رحلة مباشرة لشركة طيران إسرائيلية إلى المغرب.



وأصبح المغرب، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، وتأكيد الرباط بعد وقت قصير، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أميركيين كبار في الإدارة الأمريكية، قولهم: "إن وفداً أمريكياً إسرائيلياً، سيغادر إلى العاصمة المغربية الرباط في رحلة طيران مباشرة من إسرائيل في غضون أسبوع".