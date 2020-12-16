شؤون فلسطينية

طالع آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

طالع آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً وبارداً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائماً إلى غائم جزئي، وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. 

2- شدة سرعة الرياح. 

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-10 14-8 16-9 بيت لحم 13-10 14-8 16-9
رام الله والبيرة 12-9 13-7 15-8 طولكرم 17-13 18-11 20-12
نابلس 14-11 15-9 17-10 قلقيلية 17-13 18-11 20-12
جنين 18-12 19-10 21-11 سلفيت 13-10 14-8 16-9
طوباس 19-12 20-10 22-11 روابي 14-11 15-10 17-10
الخليل 13-9 13-7 15-8 غزه 18-14 19-12 21-13
أريحا 22-16 23-14 25-15 خانيونس 18-14 19-12 21-13
الأغوار الشمالية 20-14 21-12 23-13 رفح 17-13 18-11 20-12

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