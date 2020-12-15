الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات

بلغت نسبة النساء في العمر 15-49 سنة اللواتي تلقين رعاية صحية بعد الولادة حوالي 89% وذلك خلال إقامتهن في المؤسسات الصحية؛ كما أظهرت البيانات أن حوالي 92% من المواليد تلقوا فحصاً صحياً سواء أثناء التواجد في المؤسسة الصحية، أو في المنزل بعد الولادة، أو تلقوا الرعاية الصحية خلال يومين بعد الولادة.



تسلسل التدخلات الخاصة بالصحة الانجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة حسب المنطقة



مصادر المياه الآمنة



حوالي 99% من أفراد الأسر المعيشية في فلسطين يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية[1]، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية حوالي 100% في حين كانت النسبة حوالي 99% في قطاع غزة. من جانب آخر بلغت نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه مدارة بشكل آمن[2] حوالي 40% في فلسطين، بتفاوت ملحوظ بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة حوالي 66% من أفراد الأسر المعيشية في الضفة الغربية يستخدمون مصادر مياه مدارة بشكل آمن، وحوالي 4% من أفراد الأسر المعيشية في قطاع غزة يستخدمون مصادر مياه مدارة بشكل آمن.



الصرف الصحي



حوالي 98% من الافراد في فلسطين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة وغير مشتركة مع أفراد أسر اخرى، حيث بلغت هذه النسبة 98% في الضفة الغربية في حين بلغت في قطاع غزة حوالي 97%.



غسل الأيدي



بلغت نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرفق لغسل الأيدي ويوجد فيه ماء وصابون حوالي 95%، ووصلت هذه النسبة حوالي 96% في الضفة الغربية مقابل حوالي 95% في قطاع غزة.



سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة



قصر القامة: 8.7% من الأطفال دون سن الخامسة في فلسطين يعانون من قصر قامة بصورة متوسطة أو حادة، حيث وصلت النسبة 8.5% في الضفة الغربية و9.0% في قطاع غزة.



بالمقارنة مع بيانات عام 2014، لوحظ ارتفاع هذه النسبة لعام 2019، حيث بلغت للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من قصر القامة بصورة متوسطة أو حادة 7.4%.



نقص الوزن: 2.1% من الأطفال في فلسطين دون سن الخامسة يعانون من نقص أوزانهم بالنسبة لأعمارهم. وكانت هذه النسبة مساوية لنسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (2.1%). تشير البيانات المتوفرة الى وجود ارتفاع في نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن، حيث بلغت هذه النسبة 1.4% عام 2014.



الهزال: 1.3% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من يعانون من الهزال، حيث بلغت النسبة 1.7% في الضفة الغربية و0.8% في قطاع غزة. ويلاحظ ثبات هذه النسبة مقارنة بعام 2014 اذ بلغت 1.2%.



نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب وضعهم التغذوي وحسب جنس الطفل



مؤشرات سوء التغذية



ذكور



اناث



قصر القامة



8.6



8.8



نقص الوزن



2.6



1.6



الهزال



1.3



1.3



القدرات الوظيفية للأطفال



حوالي 2% من الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات لديهم إعاقة واحدة على الأقل، بارتفاع في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية حيث بلغت حوالي 3% و2% على التوالي. في حين بلغت نسبة الإعاقة حوالي 15% بين الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، بنسبة حوالي 17% في الضفة الغربية مقابل حوالي 13% في قطاع غزة.



مؤشر تنمية الطفولة المبكرة



اظهرت البيانات ان حوالي 84% للأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في ثلاث على الأقل من المجالات الأربعة الاتية وهي: تعلم القراءة والكتابة والحساب (38%)، النماء الجسدي (99%)، النماء الاجتماعي العاطفي (82%)، والتعلم (93%).



كما تشير البيانات الى ان مؤشر تنمية الطفولة المبكرة قد شهد ارتفاعا خلال السنوات الماضية، فقد بلغ 72% عام 2014.



ضبط سلوك الاطفال في العمر 1-14 سنة



حوالي 90% من الأطفال في الفئة العمرية 1–14 عاماً تعرّضوا لإيذاء نفسي أو عقاب جسدي خلال الشهر الأخير الذي سبق يوم المقابلة. وبلغت النسبة حوالي 88% في الضفة الغربية وحوالي 92% في قطاع غزة. اما على مستوى الجنس فقد تعرض حوالي 92% و88% من الأطفال الذكور والاناث على التوالي لإيذاء نفسي أو عقاب جسدي خلال الشهر الأخير الذي سبق يوم المقابلة في نفس الفئة العمرية.



الزواج قبل سن الثامنة عشرة



تشير النتائج الى ان حوالي 13% من النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغهن سن 18 عاما، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية حوالي 11% مقابل حوالي 17% في قطاع غزة.



ويلاحظ انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 2014 اذ بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 اللواتي تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغهن 18 عاما في فلسطين عام 2014 نحو ربع النساء (24%).



التعرض للإيذاء



بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية 15‏-‏49 سنة ممن تعرضن لحادثة سرقة و/أو اعتداء وتعرضن فيها لعنف جسدي في السنة الأخيرة حوالي 4%، وكانت النسبة حسب المنطقة حوالي 1% في الضفة الغربية وحوالي 7% في قطاع غزة.



بالمقارنة مع بيانات المسح الفلسطيني العنقودي عام 2014، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء في العمر 15-49 سنة في فلسطين 4.1 مولوداً لكل امرأة، كما بلغ معدل الخصوبة لدى المراهقات في العمر 15-19 سنة 48 مولود لكل ألف امرأة.انتشار استخدام وسائل تنظيم الأسرةأكثر من نصف النساء المتزوجات في العمر 15-49 سنة في فلسطين يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة (57.3%) بحوالي 56% في الضفة الغربية وحوالي %59 في قطاع غزة. كما اشارت البيانات الى ان حوالي 43% من النساء يستخدمن وسائل تنظيم اسرة حديثة، وحوالي 15% يستخدمن وسائل تقليدية.تجدر الاشارة الى ان نسبة النساء في العمر 15-49 سنة اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الاسرة بلغت حوالي 57% وفق ما اشارت اليه بيانات عام 2014 في فلسطين.61% من النساء المتزوجات في الفئة العمرية 15‏-‏49 سنة تم تلبية طلبهن لوسائل حديثة لتنظيم الأسرة، بحوالي 62% في الضفة الغربية وحوالي 60% في قطاع غزة.الصحة الانجابية للنساء في العمر (15-49) سنةحوالي 95% من النساء في العمر 15-49 سنة تلقين رعاية صحية أثناء الحمل 4 مرات على الأقل من قبل مقدم رعاية صحية، وحوالي 73% من النساء في نفس الفئة العمرية تلقين رعاية صحية 8 مرات أو أكثر أثناء فترة الحمل.مع العلم أن هذه النسبة بلغت حوالي 96% في عام 2014 للنساء اللواتي تلقين رعاية صحية أثناء الحمل 4 مرات على الأقل في نفس الفئة العمرية.معظم الولادات في فلسطين تحدث تحت رعاية طبية، حيث بلغت نسبة الولادات التي تمت في مؤسسة صحية حوالي 99%، وحوالي 100% من الولادات تمت على يد كادر طبي مؤهل. كما وأشارت البيانات أن ما نسبته حوالي 26% من الولادات تمت عن طريق عملية قيصرية. لم تختلف النسب عما كانت عليه عام 2014، حيث بلغت نسبة الولادات التي تمت في مؤسسات صحية حوالي 99% في حين بلغت نسبة الولادات التي تمت تحت اشراف كادر طبي مؤهل حوالي 100%.