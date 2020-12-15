جنين: تسجيل 363 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1725.



كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 86 منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة منذ الأمس.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الثلاثاء، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 142 حالة شفاء.