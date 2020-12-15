الخليل: لجان السلامة تخالف ست منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الثلاثاء، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 159 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 144 منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان تسع منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما خالفت اللجان ست منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة.



رام الله - دنيا الوطن