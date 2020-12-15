الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة والبرتوكول الصحي لتجنب تفشي فايروس (كورونا) فقد أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية 55 محلاً تجارياً وحررت 10 مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في بلدات شمال غرب القدس، وذلك خلال جولة على المحال التجارية والمصانع لتفقد مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإغلاق المعمول به بعد الساعة السابعة.



وأضافت الشرطة بأن عملية الإغلاق وتحرير المخالفات جاءت نتيجة عدم إلتزام بعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين بإجراءات الطوارئ المعلن عنها للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية محلاتٍ تجاريةٍ في قرى وبلدات بدو وبيت عنان وبيرنبالا شمال غرب مدينة القدس.