مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس

استيطان - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت جمهورية مصر العربية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.



وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإعلان يعتبر خرقا جديدا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).