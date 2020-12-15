دولي

إسرائيل: رئيس (شاباك) نداف أرغمان يدخل إلى الحجر الصحي

إسرائيل: رئيس (شاباك) نداف أرغمان يدخل إلى الحجر الصحي
رئيس شاباك
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نداف أرغمان، دخل إلى الحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض مصاب بفيروس (كورونا).

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دخل بدءاً من أمس الاثنين، الحجر الصحي، وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن خالط مصابا بالفيروس.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة: لقاح &#34;موديرنا&#34; لفيروس (كورونا) يقترب من الحصول على الموافقة

الولايات المتحدة: لقاح "موديرنا" لفيروس (كورونا) يقترب من الحصول على الموافقة

تركيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار منظومة &#34;شربيط كساميم&#34; لاعتراض الصواريخ

شاهد: الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار منظومة "شربيط كساميم" لاعتراض الصواريخ

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يقر بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يقر بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

كوشنر يقود وفداً أميركيا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

كوشنر يقود وفداً أميركيا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

إسرائيل: نتنياهو ووزير الصحة يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) السبت المقبل

إسرائيل: نتنياهو ووزير الصحة يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) السبت المقبل

خلفاً لـ &#34;يوسي كوهين&#34;.. نتنياهو يعين رئيساً جديداً لجهاز (موساد)

خلفاً لـ "يوسي كوهين".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً لجهاز (موساد)

الهند تُسجل أقل زيادة يومية في إصابات (كورونا) الجديدة منذ 4 يوليو

الهند تُسجل أقل زيادة يومية في إصابات (كورونا) الجديدة منذ 4 يوليو

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 363 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 363 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الخليل: لجان السلامة تخالف ست منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة

الخليل: لجان السلامة تخالف ست منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات بضواحي القدس

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات بضواحي القدس

جنين: إغلاق مقر مديرية التنمية الاجتماعية لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق مقر مديرية التنمية الاجتماعية لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والإبلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والإبلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس

مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس

لبنان: تسجيل 1264 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1264 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تونس: قوات خفر السواحل تنقذ 93 مهاجراً غالبيتهم من جنسيات إفريقية

تونس: قوات خفر السواحل تنقذ 93 مهاجراً غالبيتهم من جنسيات إفريقية

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)