إسرائيل: رئيس (شاباك) نداف أرغمان يدخل إلى الحجر الصحي

رئيس شاباك

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نداف أرغمان، دخل إلى الحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض مصاب بفيروس (كورونا).



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دخل بدءاً من أمس الاثنين، الحجر الصحي، وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن خالط مصابا بالفيروس.