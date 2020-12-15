"كهرباء غزة" تُصدر إرشادات وتعليمات للمواطنين بشأن فصل الشتاء والمنخفض الجوي





وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "مع دخول فصل الشتاء، وحفاظاً على سلامتكم خلال المنخفضات الجوية والرياح، تدعوكم شركة توزيع الكهرباء إلى ضرورة العمل، وفقاً للتعليمات والنصائح الآتية":



1- ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل، ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص.



2 - إغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل للمياه لشبكة الكهرباء المنزلية أو لطبلونات الكهرباء، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.



3- تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل، بفعل الرياح، خلال فصل الشتاء، وخاصة المواد الحديدية مثل (ألواح الزينكو) والتي قد تتسب في تعطل شبكة الكهرباء، وانقطاع التيار، وخطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.



4- إزالة أغصان الأشجار المنزلية، التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء، بفعل الرياح إلى حدوث تماس كهربائي، أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة وآلياتها إلى أحد الشوارع، للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء.



5- الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل، وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة، وعدم ملامستها مطلقاً حفاظاً على حياتهم.



6- إبلاغ البلديات أو الجهات المختصة في الأحياء السكنية، بالأماكن المحتملة لتجمع مياه الأمطار، وخاصة تجمعات المياه القريبة من أعمدة الكهرباء، وضرورة تسويتها ومعالجتها قبل الدخول الفعلي في فصل الشتاء؛ لتدارك أي مخاطر قد تنتج عن ذلك.



7- ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم 133 وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري، قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله.



8- العمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي، ووضعها في أماكن آمنه، واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف الأعباء المالية، والمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء.



تتمنى لكم شركة توزيع الكهرباء، السلامة التامة، وتدعوكم للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء، وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة؛ لننعم جميعاً بشتاء دافئ وآمن.

رام الله - دنيا الوطنوجهت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إرشادات إلى المواطنين، مع دخول فصل الشتاء، حفاظاً على سلامتهم ، خلال المنخفضات الجوية والرياح.