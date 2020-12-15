لبنان: تسجيل 1264 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

واصلت لبنان اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام عالية في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1264 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت البلاد، 13 حالة وفاة خلال الفترة الزمنية ذاتها، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، منذ انتشار الوباء في شباط/فبراير إلى 14887، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1233.



وإجمالي حالات الشفاء بلغ 104207، فيما لا يزال هناك 990 حالة استشفاء من بينها 406 في العناية المركزة.





رام الله - دنيا الوطن