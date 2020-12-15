تونس: قوات خفر السواحل تنقذ 93 مهاجراً غالبيتهم من جنسيات إفريقية





وقالت الوزارة في بيان: "أنقذت وحدات جيش البحر بمشاركة وحدات من الحرس البحري ليلة الاثنين، بسواحل صفاقس (جنوب)، 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة".



ومن بين المهاجرين 3 تونسيين و37 امرأة و4 أطفال "كانوا على متن قارب معطب.. على بعد 42 كم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأفاد المهاجرون السلطات الأمنية أنهم "أبحروا من سواحل العامرة لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن قوات خفر السواحل أنقذت 93 مهاجراً غالبيتهم من جنسيات إفريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.