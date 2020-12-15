جنين: إغلاق مقر مديرية التنمية الاجتماعية لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)





ودعا المواطنين المستفيدين من المديرية، والموظفين إلى الالتزام بشروط السلامة العامة، والبروتوكول الصحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).







رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير التنمية الاجتماعية في جنين، رائد نزال، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مقر المديرية لمدة يومين، بسبب فيروس (كورونا).وقال نزال: إن قرار الإغلاق، سيدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، حتى يتسنى تعقيم المديرية، بسبب وجود إصابات بالفيروس في صفوف الموظفين.