مباشر | ذبحات صدرية وفشل كلوي تصيب مرضى (كورونا) بعد انتهاء الأعراض

عربي

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 30 حالة وفاة، و2547 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 3437، والإصابات إلى 265.024 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الوزارة، في الإيجاز الصحفي اليومي حول الوباء، أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة بلغ 35.342 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3591 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 226.245 حالة.

أخبار ذات صلة

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

خطة سعودية لتلقيح المواطنين والمقيمين.. هذه تفاصيلها

خطة سعودية لتلقيح المواطنين والمقيمين.. هذه تفاصيلها

غوتيريش يقترح مبعوثيْن لليبيا للشرق الأوسط

غوتيريش يقترح مبعوثيْن لليبيا للشرق الأوسط

الصحة المصرية تُسجل 511 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية تُسجل 511 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس (كورونا)

الأردن.. هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس (ريختر) في العقبة

الأردن.. هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس (ريختر) في العقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات