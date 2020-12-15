الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 30 حالة وفاة، و2547 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 3437، والإصابات إلى 265.024 إصابة، منذ بدء الجائحة.



وأوضحت الوزارة، في الإيجاز الصحفي اليومي حول الوباء، أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة بلغ 35.342 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3591 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 226.245 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).