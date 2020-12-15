حركة المقاومة الشعبية تشيد بتصريحات المرزوقي بشأن التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بتصريحات الرئيس التونسي الأسبق، د. منصف المرزوقي، الداعمة لفلسطين والمناهضة لقطار التطبيع، والتي أدان فيها إقدام بعض الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



واعتبرت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "مثل هذه الأصوات الحرة تعبر عن نبض الأمة الحقيقي، وعن جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، وأن الواجب على الأمة الانتفاض لتحرير فلسطين ودحر هذا الاحتلال القاتل المغتصب لأرضنا والمنتهك لحرمات مقدساتنا".



ودعت إلى "ضرورة تكاتف جميع أحرار العالم وأمتنا لمساندة الشعب الفلسطيني وللوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعب فلسطين".