"الصحة" بغزة: 935 إصابة إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم 935 إصابة، بعد فحص 2088 عينة بمعدل إصابة 44.7%.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة د. أشرف القدرة، قال: إن الوضع الوبائي في القطاع، لا زال في حدته، والأمر لا زال خطيراً وحساساً.





وشدد على أن الناحية الإحصائية للحالة الوبائية، "تؤكد أننا أمام ذروة جديدة لهذا الوباء خلال الفترة المقبلة".

غزة - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم، بتسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.