40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات









رام الله - دنيا الوطنوقع 40 عضو برلمان أوروبي، اليوم الثلاثاء، على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.وقال السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية: إن الرسالة التي وقع عليها 40 عضو برلمان أوروبي رفعت إلى مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفيسكي، تطالب بتطبيق القانون الاوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف، إنها تمثل جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، كما يمثل الموقعون عليها 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.وأشار عطية إلى أن الرسالة تأتي في نطاق جهود الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة قرار ادارة ترمب المنتهية ولايته باعتبار منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية.