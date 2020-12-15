الاحتلال يعتقل مواطناً ويجرف أراضٍ زراعية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً بعد مطاردته بالقرب من مستوطنة (عتنائيل) المقامة على أراضي المواطنين جنوبي مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، طاردت مركبة المواطن محمد أبو رجب، من بلدة يطا، بحجة عدم الانصياع لأوامر جيش الاحتلال بالتوقف، وتم اعتقاله والتحقيق معه.



وفي منطقة فرش الهوى غرب الخليل، أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراضٍ زراعية.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال، جرفت أراضٍ زراعية مستصلحة في منطقة فرش الهوا، تعود ملكيتها لعائلتي أبو شخيدم وعابدين.



وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس، في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.



وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً، يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وأحصى التقرير (52) اعتداء ارتكبها المستوطنون، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.