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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإبعاد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى، لمدة ستة أشهر.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرار الإبعاد، جاء بعد اعتقال الشيخ من أمام منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، ومن ثم اقتياده إلى أحد مراكز التوقيف.

وسبق، أن تعرض الشيخ فتيحة للاعتقال من قبل الاحتلال، ومن ثم إبعاده عن المسجد الأقصى لأكثر من مرة؛ على خلفية رباطه فيه، وتواجده الدائم في أروقته.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وشهدت مدينة القدس، تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ورصد مركز المعلومات (وادي حلوة) خلال النصف الأول من العام 2020 نحو 236 قرار إبعاد، منها 206 عن المسجد الأقصى، و24 قرار إبعاد عن القدس القديمة، و6 عن القدس.

واعتبر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، غير قانونية، وغير إنسانية، وتتعارض مع حرية العبادة، وهي أمر عدواني يتعارض مع حرية العبادة والقوانين الدولية.

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