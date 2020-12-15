التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة بالوكيل المساعد للتنمية الاجتماعيةوالرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام والمستشارة جمانة الغول من مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، في الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالدورة العادية 40 على مستوى كبار المسؤولين عبر تقنية مايكروسفت تيم، تمهيدا للاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوم 17 ديسمبر الجاري بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني.وقال حمام: "من المقرر أن يوافق الاجتماع على دعم دولة فلسطين في جهودها لمواجهة جائحة (كورونا)، واحالة بند إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين للقمة العربية القادمة رقم 31".وأكد حمام أهمية الموضوعات المطروحة والتي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، في الاجتماع الوزاري القادم سوف ينظر ويتخذ قرارات بشأن التداعيات الاجتماعية والانسانية الجائحة (كوفيد-19)، ومتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وخصوصا القضاء على الفقر متعدد الابعاد، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوق كبار السن، وانجاز اطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في ظل الاوبئة والازمات، وكذلك سينظر الاجتماع لتقديم الدعم لبعض المشروعات الاجتماعية المقدمة من الدول الأعضاء.