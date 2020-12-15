الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل





رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية ورعوية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون وهدمت بئر مياه، في قرية سوبا جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الأمطار، وجرفت نحو 50 دونما واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في قرية سوبا المحاذية لجدار الفصل العنصري، جنوب الخليل، وتعود ملكيتها للمواطن علي بريوش.وتقع قرية سوبا جنوب مدينة الخليل على أراضي دورا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2,942 دونم منها 21.7 دونم عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكانها 200 نسمة.وتعتبر قرية سوبا من المناطق الغنية بمصادر المياه الجوفية، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع المواطن الفلسطيني من استغلال هذه الثروة، خاصة في فصل الصيف حيث تكون معظم مناطق محافظة الخليل في اشد الحاجة إلى المياه.وعبر سنوات، تعرضت البلدة لحملات هدم منازل ومنشئات زراعية، ومصادرة أراضي القرية لصالح الاستيطان ولصالح كسارات منها كسارة "بن آري" المقام والتي تتوسع على حساب أراضي المواطنين في قرية سوبا.وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينيةوتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.