مباشر | ذبحات صدرية وفشل كلوي تصيب مرضى (كورونا) بعد انتهاء الأعراض

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية ورعوية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون وهدمت بئر مياه، في قرية سوبا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الأمطار، وجرفت نحو 50 دونما واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في قرية سوبا المحاذية لجدار الفصل العنصري، جنوب الخليل، وتعود ملكيتها للمواطن علي بريوش.

وتقع قرية سوبا جنوب مدينة الخليل على أراضي دورا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2,942 دونم منها 21.7 دونم عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكانها 200 نسمة.

وتعتبر قرية سوبا من المناطق الغنية بمصادر المياه الجوفية، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع المواطن الفلسطيني من استغلال هذه الثروة، خاصة في فصل الصيف حيث تكون معظم مناطق محافظة الخليل في اشد الحاجة إلى المياه.

وعبر سنوات، تعرضت البلدة لحملات هدم منازل ومنشئات زراعية، ومصادرة أراضي القرية لصالح الاستيطان ولصالح كسارات منها كسارة "بن آري" المقام والتي تتوسع على حساب أراضي المواطنين في قرية سوبا.

وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية

وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: 935 إصابة إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

"الصحة" بغزة: 935 إصابة إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطناً ويجرف أراضٍ زراعية في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويجرف أراضٍ زراعية في الخليل

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات