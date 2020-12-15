بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية خانيونس، اليوم، حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية؛ لوقوع الصلح الجزائي في قضية قتل، وانقضاء الدعوى الجزائية، لوفاة المتهم في قضية أخرى.



وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية؛ لوقوع الصلح الجزائي في قضية قتل عن تهمة القتل قصداً، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وفي ذات السياق، وفي قضية أخرى، حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم، في قضية قتل عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



ويذكر، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم، والقضايا الموسومة باللاصق

الأحمر، لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وفي إطار احترام الحقوق والحريات، والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.