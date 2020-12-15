سلامة معروف: خيار الإغلاق الشامل مطروح على الطاولة و"نتمنى ألا نصل له"

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الثلاثاء: إن خيار الإغلاق الشامل، مطروح على الطاولة و"نتمنى ألا نصل له".



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن الوصول إلى الإغلاق يعني ضغطاً حقيقياً، وتهديداً على المنظومة الصحية، التي تشكل عنصر الأساس في المواجهة.



وتابع معروف: "لدينا تخوفات، فيما يخص حالات العناية المركزة، فنحن نأمل أن تتحسن المؤشرات المرتبطة بأسرّة ومرضى العناية المركزة؛ لأنها تشكل عنصر الضغط الأساسي على المنظومة الصحية في هذه المرحلة".



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن الأسبوعين المقبلين، يمثلان عنق الزجاجة في الجائحة، وإن "حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات، ومعها عدد الإصابات الخطيرة، يمكننا القول: إننا تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهما سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".