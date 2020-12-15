مباشر | ذبحات صدرية وفشل كلوي تصيب مرضى (كورونا) بعد انتهاء الأعراض

شؤون فلسطينية

سلامة معروف: خيار الإغلاق الشامل مطروح على الطاولة و"نتمنى ألا نصل له"

سلامة معروف: خيار الإغلاق الشامل مطروح على الطاولة و"نتمنى ألا نصل له"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الثلاثاء: إن خيار الإغلاق الشامل، مطروح على الطاولة و"نتمنى ألا نصل له".

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن الوصول إلى الإغلاق يعني ضغطاً حقيقياً، وتهديداً على المنظومة الصحية، التي تشكل عنصر الأساس في المواجهة.

وتابع معروف: "لدينا تخوفات، فيما يخص حالات العناية المركزة، فنحن نأمل أن تتحسن المؤشرات المرتبطة بأسرّة ومرضى العناية المركزة؛ لأنها تشكل عنصر الضغط الأساسي على المنظومة الصحية في هذه المرحلة".

وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن الأسبوعين المقبلين، يمثلان عنق الزجاجة في الجائحة، وإن "حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات، ومعها عدد الإصابات الخطيرة، يمكننا القول: إننا تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهما سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: 935 إصابة إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

"الصحة" بغزة: 935 إصابة إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطناً ويجرف أراضٍ زراعية في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويجرف أراضٍ زراعية في الخليل

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

"كهرباء القدس" تناشد المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة والترشيد والابلاغ عن الأعطال الكهربائية

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

اشتية: الدعم الدولي مسؤولية أخلاقية تجاه شعب يُعاني تحت الاحتلال

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تُبعد الشيخ سامي فتيحة عن المسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

التنمية الاجتماعية تشارك بالاجتماعات التحضيرية

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات و أشجار الزيتون جنوب الخليل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات