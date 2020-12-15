إيطاليا تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وقالت الوزارة: إنه تم إجراء 162880 فحصاً في اليوم الماضي ارتفاعا من 103584 فحصا في اليوم السابق.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14844 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، و846 حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء.وكانت الوزارة رصدت 491 وفاة يوم أمس.