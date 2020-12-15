إيطاليا تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14844 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، و846 حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء.
وكانت الوزارة رصدت 491 وفاة يوم أمس.
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14844 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، و846 حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء.
وكانت الوزارة رصدت 491 وفاة يوم أمس.
وقالت الوزارة: إنه تم إجراء 162880 فحصاً في اليوم الماضي ارتفاعا من 103584 فحصا في اليوم السابق.
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