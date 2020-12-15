الولايات المتحدة: لقاح "موديرنا" لفيروس (كورونا) يقترب من الحصول على الموافقة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن خبراء تابعون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94%، وهو ما يمهد الطريق للموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ.



ويعني الإعلان أن لقاح "موديرنا" قد يكون الثاني المضاد لفيروس (كورونا) الذي يُسمح باستخدامه في الولايات المتحدة.



ويأتي ذلك بعد يوم من بدء حصول الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة على لقاح "فايزر-بيونتيك".



كما يتزامن مع تجاوز معدلات الوفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ300 ألف، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكينز.



وأفاد تقرير جاء في 54 صفحة بأنه لا مخاوف تتعلق بالأمان، فضلا عن أن الآثار الجانبية لتناول لقاح "موديرنا" نادرة للغاية.



وإذا اعتمدت لجنة اللقاحات، ورئيس إدارة الغذاء والدواء بعد يومين استخدام لقاح "موديرنا"، فسيكون متوفرًا في غضون 24 ساعة، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وطبقا لتقرير فريق خبراء إدارة الغذاء والدواء، ثبتت فعالية لقاح موديرنا بنسبة 94.1 بعد تجربته على 30 ألف شخص.



وتضمنت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا: الحمى، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات.