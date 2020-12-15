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دولي

تركيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 32102 إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك حالات غير منتظمة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس، إلى مستوى قياسي بلغ 235 حالة في 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 16881.

ولمدة أربعة أشهر أبلغت أنقرة فقط عن حالات تظهر عليها أعراض يومية لكنها أبلغت عن جميع الحالات منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

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