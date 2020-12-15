الخارجية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم إلى 328





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم الى 328، بينما لم يتم تسجيل أي إصابة، لتستقر الإصابات عند 8441 إصابة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية الإيطالية، بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سهيل ايوب (73 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى أربع حالات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بعدم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وعدم وجود إصابة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.



وأشار فريق العمل المختص، الى بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة ورجال الاعمال الى الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم، للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.



رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.