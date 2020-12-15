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غنيم يبحث مع البنك الدولي أبرز مستجدات البرامج التطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث مع البنك الدولي أبرز مستجدات البرامج التطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، أبرز المستجدات في البرامج التطويرية لقطاع المياه.

وأكد شانكار دعم البنك الدولي لسلطة المياه وقطاع المياه والمشاريع الحيوية والاستراتيجية لهذا القطاع، مثنيا على الجهود الحثيثة لسلطة المياه في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتم خلال اللقاء مناقشة توجهات البنك الدولي لتوفير دعم طويل الأمد لقطاع المياه خلال السنوات القادمة، من خلال المشاريع المستقبلية.

وشدد غنيم على أهمية البرامج التي يتم تنفيذها حاليا من قبل البنك الدولي والجهات المانحة وضرورة المضي قدما في تطوير قطاع المياه بما ينسجم و عملية الإصلاح وقرارات مجلس الوزراء خاصة، وما ينبثق عنها من خطوات واحتياجات لمأسسة القطاع وتحديد أولويات الاستثمار، لتحسين كفاءة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأطلع مدير البنك الدولي على أبرز التطورات في تنفيذ مشاريع البنك الدولي والتحديات التي تواجها والجهود التي تبذلها سلطة المياه لاستدامة هذه المشاريع.

يشار إلى أن البنك الدولي ساهم بدعم العديد من المشاريع الحيوية لقطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة منها مشروع الأعمال المصاحبة لبرنامج محطة التحلية المركزية في غزة ومشروع تطوير إدارة الصرف، ومشروع محطة معالجة الخليل، كما يجري العمل حاليا على تصميم برنامج جديد يدعم تطوير وإصلاح قطاع المياه المتوقع إطلاقه العام القادم.

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