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"الزراعة" بغزة توجه إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع

"الزراعة" بغزة توجه إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع.

وفيما يلي نص الإرشادات، وفق ما نشرت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): 

1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول.

2- عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .

3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .

4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات.

5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء.

6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش.

7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .

8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها.

9- عدم إجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.

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