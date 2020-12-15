"الزراعة" بغزة توجه إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع





وفيما يلي نص الإرشادات، وفق ما نشرت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):



1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول.



2- عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .



3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .



4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات.



5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء.



6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش.



7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .



8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها.



9- عدم إجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.



رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع.