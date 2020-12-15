"الزراعة" بغزة توجه إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع.
وجهت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إرشادات للمزارعين لتجنب أضرار المنخفضات وموجات الصقيع.
وفيما يلي نص الإرشادات، وفق ما نشرت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):
1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول.
2- عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .
3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .
4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات.
5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء.
6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش.
7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .
8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها.
9- عدم إجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.
1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول.
2- عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .
3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .
4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات.
5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء.
6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش.
7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .
8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها.
9- عدم إجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.
التعليقات