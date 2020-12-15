الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق ومنع التنقل في المحافظة والإجراءات الإحترازية الخاصة بفايروس (كورونا)، فقد قامت الشرطة اليوم بإغلاق 100 محل تجاري وتحرير 200 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بقانون الطوارئ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على السلامة العامة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنقامت الشرطة اليوم بإغلاق 100 محل تجاري، وحررت 200 مخالفة لمواطنين وأصحاب محال تجاريةٍ وسائقي مركبات لعدم التزامهم بقانون الطوارئ ومنع التنقل في محافظة الخليل.