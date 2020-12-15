الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بجنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بضبط مركبتين غير قانونيتين وقبضت على 10 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 46 مذكرة قضائية في محافظة جنين.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض على عشرة مطلوبين للعدالة وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.