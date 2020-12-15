جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق تم إغلاق 60 محلاً تجارياً وتحرير201 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة أمس 60 محلاً تجارياً وحررت 201 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.