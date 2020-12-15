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شؤون فلسطينية

الشرطة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

الشرطة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الشرطة الفلسطينية المواطنين اليوم الثلاثاء، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند القيادة على الشوارع داخل وخارج المدن والقرى، خاصة في اللحظات الأولى، من المنخفض الجوي المتوقع.

كما وحذرت الشرطة من إمكانية تشكل طبقة لزجة على الطرقات مع بداية تساقط الأمطار، قد تؤدي إلى الانزلاق والتزحلق، وطالبت السائقين بضرورة مراعاة والحفاظ على المسافة الكافية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصاً على سلامة الجميع.

وأكدت على ضرورة تفقد السائقين لمركباتهم والتأكد من سلامة الأجزاء الرئيسية، فيها كالفرامل والإطارات ومساحات الزجاج.

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