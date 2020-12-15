"الداخلية" بغزة: لا داعي للتزود بالحاجيات بشكل كبير قبل يومي الإغلاق





واعتبر في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن الالتزام الكبير في حظر التجوال الأخير هو نقطة نجاح يُبنى عليها.



ودعا البزم المواطنين لعدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه "لا داعي للتزود بالحاجيات بشكل كبير لأن الحظر يومين فقط، وذلك حتى نتلاشى الازدحام خاصةً في الساعات الأخيرة قبل الحظر".



وشدد على أن وزارته تتخذ كل ما يلزم من أجل عدم تكرار ما جرى من ازدحام خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن "هذا الأمر مرهون أيضا بالتزام المواطنين وندعوهم مرة أخرى لعدم تأخير التزود بالحاجيات إلى الساعات الأخيرة قبل الحظر".





وتفرض "الداخلية" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر إغلاقاً شاملاً لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.

وشهد يوم الخميس الماضي، ازدحاماً كبيراً قبل ساعة الإغلاق، وذلك لشراء الحاجيات استعداداً ليومي الإغلاق.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، ومنها إغلاق يومي الجمعة والسبت.