مشعل: شاركنا بانتخابات 2006 لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن

حملة انتخابية لحماس عام 2006 - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة الحماس، خالد مشعل، اليوم الثلاثاء: إن ما فعلته حماس من المشاركة بالانتخابات عام 2006 كان صواباً.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (شهاب) المحلية: أن دخول الانتخابات، ليس اقرارًا بـ "أوسلو" وإنما لأن الخيار البديل بعد سنوات الانتفاضة، كان سيجلب نظاماً سياسياً يحاصر المقاومة و"كنا سنكون مكشوفي الظهر".



وتابع مشعل: "بالتالي كان علينا الدخول لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن".



من جهة أخرى، قال مشعل: إنه لا جديد في ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال الذي لا يرد دفع الثمن كما حدث في صفقة وفاء الأحرار.



وفيما يتعلق بالتطبيع، قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: إن المـطبعين يكـذبـون عـلى شعوبهم، وسيخسر كل من راهن على إسرائيل عاجلًا أم آجلًا وسنرى ذلك.