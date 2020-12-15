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دولي

شاهد: الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار منظومة "شربيط كساميم" لاعتراض الصواريخ

شاهد: الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار منظومة "شربيط كساميم" لاعتراض الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه تم استكمال بنجاح سلسلة تجارب، لاختبار منظومة "شربيط كساميم" لاعتراض الصواريخ. 

وأضافت: أنه تم دمج منظومة القبة الحديدية خلال ذلك، حيث تمت محاكاة التصدي لصواريخ باليستية وصواريخ جوالة أطلقت صوب إسرائيل. 

وجرت سلسلة التجارب تحت إشراف شركة "رفائيل" المعنية بتطوير الوسائل القتالية الحديثة وبمشاركة الأذرع البرية والجوية والبحرية وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ورأت الدوائر الأمنية، أن هذا النجاح هو معلم هام حول قدرة إسرائيل على حماية نفسها، وفق تعبيرها.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إن المنظومة الدفاعية المتعددة الطبقات تساهم في التصدي للتهديدات القريبة والبعيدة على حد سواء، مضيفاً أنها إحدى احدث المنظومات وأكثرها تطوراً في العالم.

وشكر غانتس الإدارة الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية والكونغرس لدعمهم ودعم إسرائيل في تطوير هذه المنظومة، والمساعدة في تعزيز التفوق الأمني ​​والعسكري الإسرائيلي في المنطقة".

 


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