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بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بإغلاق عشرة محلات تجارية وحررت 142 مخالفة لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذاً للتعليمات والقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) والحفاظ على سلامة المواطنين في محافظة بيت لحم فقد تم إغلاق (10) محلات تجارية غير مصرح لها بالعمل وتحرير(33) مخالفة لأصحاب محلات سمح لها بالعمل في أيام الإغلاق وغير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة و(109) مخالفاتِ لأشخاص غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة وذلك خلال 24 ساعة في أنحاء متفرقةِ من المحافظة.

وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة وإتباع الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والمحال التجارية والمركبات لتحقيق سلامة المواطنين والسلامة العامة .

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