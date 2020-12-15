عاجل

  • مستشار وزيرة الصحة: كل المناطق بغزة باتت مُصنفة حمراء بمعنى أنها باتت موبوءة

  • مستشار وزيرة الصحة: الوضع بغزة خطير والفيروس منتشر في جميع محافظات القطاع

  • البزم: نتخذ كل ما يلزم من أجل عدم تكرار ما جرى من ازدحام خلال الأسبوع الماضي

  • البزم: ندعو المواطنين لعدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي ولا داعي للتزود بالحاجيات بشكل كبير

شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن تركيب العداد الذكي لجميع سكان القطاع

"كهرباء غزة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن تركيب العداد الذكي لجميع سكان القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة توزيع الكهرباء، بغزة، تفاصيل جديدة بشأن تركيب العداد الذكي لسكان القطاع، وتحصيل متأخراتهم.

وأفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة، محمد ثابت في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة كأقصى حد، ستقوم شركة توزيع الكهرباء بتركيب "العداد الذكي" لجميع المشتركين في قطاع غزة.

وأضاف: أن هناك آلية للعمل بهذه الطريقة، وهي تشمل الدفع عن طريق البنوك أو من خلال شراء كروت الشحن من نقاط البيع.

وشدد ثابت على أن هذه الطريقة ستعمل على استثمار الطاقة الكهربائية لأبعد حد، بحيث يتم الكشف عن خطوط التعدي "السرقة" وغيرها.

وقال مدير دائرة الإعلام بالشركة: إنه حاليًا سيتم تركيب هذه العدادات في مناطق مختلفة من القطاع للاشتراكات عالية الاستهلاك وغير الملتزمة بالدفع لشركة الكهرباء، و"ذاهبون باتجاه مزيد من التسهيلات للمواطنين".

وشدد على أن الشركة وضعت حلولاً لتسهيل عملية حصول المواطن على "العداد الذكي"، سواء بتقسيط سعره، أو وضعه على المتأخرات، ويوجد حلول للمتأخرات المستحقة على المواطنين.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: لا داعي للتزود بالحاجيات بشكل كبير قبل يومي الإغلاق

"الداخلية" بغزة: لا داعي للتزود بالحاجيات بشكل كبير قبل يومي الإغلاق

أبو وردة: المصابون بلا أعراض خطرٌ يجول وما حدث الخميس الماضي بغزة كان كارثةً

أبو وردة: المصابون بلا أعراض خطرٌ يجول وما حدث الخميس الماضي بغزة كان كارثةً

رداً على الزهار.. مجدلاني:لا أدري ما سبب الخلاف السياسي المُصطنع بين حماس ومنظمة التحرير

رداً على الزهار.. مجدلاني:لا أدري ما سبب الخلاف السياسي المُصطنع بين حماس ومنظمة التحرير

سلطة النقد الفلسطينية تعلن نتائج مؤشر لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2020

سلطة النقد الفلسطينية تعلن نتائج مؤشر لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2020

روحي فتوح: مصرون على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام من خلال صناديق الاقتراع

روحي فتوح: مصرون على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام من خلال صناديق الاقتراع

مشعل: شاركنا بانتخابات 2006 لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن

مشعل: شاركنا بانتخابات 2006 لتغيير قواعد اللعبة وحماية المقاومة كما نفعل الآن

بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

70% مخصصة لغزة.. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

70% مخصصة لغزة.. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية تعلن نتائج مؤشر لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2020

سلطة النقد الفلسطينية تعلن نتائج مؤشر لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2020

روحي فتوح: مصرون على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام من خلال صناديق الاقتراع

روحي فتوح: مصرون على عقد انتخابات ديمقراطية شاملة وإنهاء الانقسام من خلال صناديق الاقتراع

بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

بيت لحم: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

70% مخصصة لغزة.. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

70% مخصصة لغزة.. اشتية يطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

اشتية: حريصون على استقلالية السلطة القضائية وسنواصل مسيرة الإصلاح

اشتية: حريصون على استقلالية السلطة القضائية وسنواصل مسيرة الإصلاح

مجدلاني: فرص عودة الاستقرار للشرق الأوسط باتت متوفرة مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة

مجدلاني: فرص عودة الاستقرار للشرق الأوسط باتت متوفرة مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة

ائتلاف أمان يدعو الحكومة لنشر خطة توزيع لقاح فيروس (كورونا) للمواطنين

ائتلاف أمان يدعو الحكومة لنشر خطة توزيع لقاح فيروس (كورونا) للمواطنين

وزير الزراعة يسلم مساعدات لعدد من المزارعين في محافظة أريحا والأغوار

وزير الزراعة يسلم مساعدات لعدد من المزارعين في محافظة أريحا والأغوار

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية