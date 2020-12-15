"كهرباء غزة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن تركيب العداد الذكي لجميع سكان القطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت شركة توزيع الكهرباء، بغزة، تفاصيل جديدة بشأن تركيب العداد الذكي لسكان القطاع، وتحصيل متأخراتهم.



وأفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة، محمد ثابت في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة كأقصى حد، ستقوم شركة توزيع الكهرباء بتركيب "العداد الذكي" لجميع المشتركين في قطاع غزة.



وأضاف: أن هناك آلية للعمل بهذه الطريقة، وهي تشمل الدفع عن طريق البنوك أو من خلال شراء كروت الشحن من نقاط البيع.



وشدد ثابت على أن هذه الطريقة ستعمل على استثمار الطاقة الكهربائية لأبعد حد، بحيث يتم الكشف عن خطوط التعدي "السرقة" وغيرها.



وقال مدير دائرة الإعلام بالشركة: إنه حاليًا سيتم تركيب هذه العدادات في مناطق مختلفة من القطاع للاشتراكات عالية الاستهلاك وغير الملتزمة بالدفع لشركة الكهرباء، و"ذاهبون باتجاه مزيد من التسهيلات للمواطنين".



وشدد على أن الشركة وضعت حلولاً لتسهيل عملية حصول المواطن على "العداد الذكي"، سواء بتقسيط سعره، أو وضعه على المتأخرات، ويوجد حلول للمتأخرات المستحقة على المواطنين.