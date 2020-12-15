امتلاء أسرّة العناية.. مدير "الأوروبي": قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت: إنه "أمام الزيادة في أعداد الإصابات، ومنها الحالات الخطيرة والحرجة، والتي بلغت خلال الساعات الماضية، 226 حالة، قامت وزارة الصحة، باستيعات هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة".



