مجدلاني: فرص عودة الاستقرار للشرق الأوسط باتت متوفرة مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة





رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني اليوم في مكتبه برام الله، القنصل السويدي العام جيسيكا اولسون، حيث بحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية .وقال مجدلاني: أنه مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة فإن فرص عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط باتت متوفرة، كما أنه يمكن البناء على موقفها تجاه القضية الفلسطينية بازالة ما تسمى (صفقة القرن) عن الطاولة، والعودة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية حال العودة لاحياء عملية السلام.وأضاف مجدلاني: في ظل حالة التطبيع العربي لا بد من حوار فلسطيني عربي سريع وشامل يغلب المصلحة الوطنية باعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية ، وتحديدا أن حالة التطبيع قد افقدت المبادرة العربية جوهرها فدولة الاحتلال تأخذ الاعتراف دون اي انسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة .كما أكد خلال اللقاء على التمسك بخيار الانتخابات كخيار استراتيجي للخروج من حالة الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية .ومن ناحية أخرى ثمن مجدلاني الدعم السويدي المستمر لفلسطين على كافة المستويات والاصعدة.ومن جانبها قالت أولسون: إن بلادها مع حل الدولتين واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومع اية جهود تدعم العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.