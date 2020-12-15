زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يقر بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية





وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية.



وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسمياً الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.



رام الله - دنيا الوطنهنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس، على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.