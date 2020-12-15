كوشنر يقود وفداً أميركيا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول أميركي كبير، اليوم الثلاثاء، قوله: بأن مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر، سيقود وفداً أميركيا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب.



وكشف المسؤول أن كوشنر سيترأس وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل برحلة مباشرة إلى إسرائيل، ومنها إلى المغرب.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي، عن اتفاق تم التوصل إليه بين المغرب وإسرائيل، لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين.