شؤون فلسطينية

غنام و الكيلة تلتقيان لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة لبحث تطورات الحالة الوبائية

غنام و الكيلة تلتقيان لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة لبحث تطورات الحالة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ووزيرة الصحة د.مي الكيلة، خلال اجتماع عقد في مقر المحافظة اليوم الثلاثاء مع
لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة، وذلك لمتابعة وتقييم آخر تطورات الحالة الوبائية ووضع المستشفيات فيها.

وحضر الاجتماع الهيئة الأمنية للمحافظة وأمين سر اقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، ومدير صحة المحافظة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة المحافظة.

وأكدت غنام على ضرورة التزام كافة المواطنين والمنشآت بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم من تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدة أن المنحنى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر .

ووجهت محافظ رام الله والبيرة، التحية لكافة الطواقم الطبية ورجال الامن العاملين في الميدان، مؤكدة انهم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة مواطنينا.

من جانبها أشارت الكيلة، إلى أن وزارة الصحة تتابع عن كثب التصاعد بالمنحنى الوبائي في كافة محافظات الوطن، داعية كافة المواطنين إلى التعامل بجدية مع البروتوكول الصحي والالتزام به حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم.

وفي ختام اللقاء تقرر تشديد الرقابة على التزام المواطنين والمنشآت في إجراءات الوقاية والصحة والسلامة العامة والبروتوكول الصحي، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يسلم مساعدات لعدد من المزارعين في محافظة أريحا والأغوار

وزير الزراعة يسلم مساعدات لعدد من المزارعين في محافظة أريحا والأغوار

وزيرة الصحة: التطعيم لفيروس (كورونا) لن يكون إجبارياً لأحد

وزيرة الصحة: التطعيم لفيروس (كورونا) لن يكون إجبارياً لأحد

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)

&#34;التربية&#34; تعلن الفائز بلقب معلم فلسطين للعام 2020

"التربية" تعلن الفائز بلقب معلم فلسطين للعام 2020

إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

براك يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين

براك يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين

إسرائيل تكشف نتائج تحقيق أولي حول حادثة إطلاق دبابة قذيفة على مبنى بالقطاع

إسرائيل تكشف نتائج تحقيق أولي حول حادثة إطلاق دبابة قذيفة على مبنى بالقطاع

&#34;الداخلية&#34; بغزة توجه تنبيهاً للمواطنين بشأن الاستعداد للإغلاق يومي الجمعة والسبت

"الداخلية" بغزة توجه تنبيهاً للمواطنين بشأن الاستعداد للإغلاق يومي الجمعة والسبت

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غنام و الكيلة تلتقيان لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة لبحث تطورات الحالة الوبائية

غنام و الكيلة تلتقيان لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة لبحث تطورات الحالة الوبائية

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)

&#34;التربية&#34; تعلن الفائز بلقب معلم فلسطين للعام 2020

"التربية" تعلن الفائز بلقب معلم فلسطين للعام 2020

إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

براك يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين

براك يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين

أطبّاء: يجب على إسرائيل توفير اللقاحات للفلسطينيّين في الضفة الغربية وغزة

أطبّاء: يجب على إسرائيل توفير اللقاحات للفلسطينيّين في الضفة الغربية وغزة

التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الحضانات

التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الحضانات

المالية بغزة: صرف حقوق الغير (مدني وعسكري) غداً الأربعاء

المالية بغزة: صرف حقوق الغير (مدني وعسكري) غداً الأربعاء

منوعات

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

شاهد: ابنة رانيا شوقي تثير الجدل بملابسها الجريئة

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

ابنة أصالة تكشف حقيقة العشاء الذي جمع والدتها بطليقها

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: عمرو دياب يغازل فتاة في حفله ويستغل غياب دينا الشربيني

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بصور من شهر العسل

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

رسالة وعد التهذيبية لحلا الترك.. (الأم لا تعوض)

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: رابح صقر يتعرض للتنمر لهذا السبب

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حلا الترك تقاضي والدتها.. ومي العيدان تهاجمها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

شاهد: حوض استحمام من الذهب الخالص..كيندال جينير تستعرض منزلها

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

بعد سنوات.. ميريام فارس تعرف جمهورها على عائلتها السرية

عربي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیساً لمجلس الأمة الكويتي

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

أمير الكويت: لنبتعد عن افتعال الأزمات وتصفية الحسابات

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية