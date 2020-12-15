غنام و الكيلة تلتقيان لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة لبحث تطورات الحالة الوبائية

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رام الله - دنيا الوطن

التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ووزيرة الصحة د.مي الكيلة، خلال اجتماع عقد في مقر المحافظة اليوم الثلاثاء مع

لجنة طوارئ محافظة رام الله والبيرة، وذلك لمتابعة وتقييم آخر تطورات الحالة الوبائية ووضع المستشفيات فيها.



وحضر الاجتماع الهيئة الأمنية للمحافظة وأمين سر اقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، ومدير صحة المحافظة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة المحافظة.



وأكدت غنام على ضرورة التزام كافة المواطنين والمنشآت بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم من تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدة أن المنحنى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر .



ووجهت محافظ رام الله والبيرة، التحية لكافة الطواقم الطبية ورجال الامن العاملين في الميدان، مؤكدة انهم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة مواطنينا.



من جانبها أشارت الكيلة، إلى أن وزارة الصحة تتابع عن كثب التصاعد بالمنحنى الوبائي في كافة محافظات الوطن، داعية كافة المواطنين إلى التعامل بجدية مع البروتوكول الصحي والالتزام به حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم.



وفي ختام اللقاء تقرر تشديد الرقابة على التزام المواطنين والمنشآت في إجراءات الوقاية والصحة والسلامة العامة والبروتوكول الصحي، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.