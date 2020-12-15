دولي

إسرائيل: نتنياهو ووزير الصحة يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) السبت المقبل

إسرائيل: نتنياهو ووزير الصحة يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) السبت المقبل
نتنياهو ووزير الصحة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين: إنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيتلقيان اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) مساء يوم السبت القادم.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أنه سيتم في المرحلة الأولى تطعيم الطواقم الطبية والمسنين. 

وتعهد ادلشتاين بأن تتحمل "الدولة" المسؤولية عن أضرار طبية محتملة من جراء التطعيم، وليس صناديق المرضى.

وفيما يتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، أوضح وزير الصحة الإسرائيلي: أنه سيتم اللجوء إلى آلية الضبط المحكم الى جانب إغلاق المتاجر في "حال وصلنا الى 2500 مصاب في اليوم.

وأضاف: أن الدراسة ستنتظم في المؤسسات التعليمية في التجمعات السكانية الخضراء والصفراء.

هذا وتنطلق يوم الأحد المقبل عملية تطعيم أفراد الطواقم الطبية ضد (كورونا) في المستشفيات كافة بأنحاء إسرائيل.

وبعد مرور ثلاثة أيام على ذلك أي يوم الأربعاء من الأسبوع القادم ستتولى صناديق المرضى مهمة تطعيم مؤمنيها. 

وقد أفادت (القناة 12) أمس، أن عدد جرعات اللقاح التي وصلت الى إسرائيل حتى الآن، يبلغ 313 ألفا، ومن المتوقع أن تصل حتى نهاية الشهر الجاري، نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون جرعة أخرى.

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