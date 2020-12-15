شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)

إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن (نفحة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال، سبعة أسرى إلى عزل سجن (نفحة)، بعد احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة السجون بعزل رفيقهم الأسير عمر خرواط مجدداً، ونقله إلى زنازين سجن "هشارون".

وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسرى السبعة هم: (ياسر أبو تركي، وياسر الشرباتي، وطالب عمرو، وحاتم الجمل، وأيمن الشرباتي، وراتب حريبات، وخليل أبو عرام).

وكانت إدارة سجون الاحتلال أقدمت مجدداً على عزل الأسير عمر خرواط (49 عامًا) من الخليل، بعد قرابة الـ (20) يومًا على إنهاء عزله الانفرادي، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الأسير خرواط، ومنذ شهر آذار/ مارس الماضي، واجه العزل الإنفرادي، إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، حيث جرى عزلهما في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف قاسية وصعبة، إضافة إلى حرمانهما من زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى، ومطالبات عديدة بإنهاء عزلهما، جرى نقل الأسير حاتم القواسمة من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، فيما أبقت في حينه على عزل الأسير خرواط في سجن "مجدو" إلى أن نقلته إلى سجن "شطه" مؤخراً.

يذكر أن الأسير خرواط، قبل اعتقاله عام 2002م، تعرض لعملية مطاردة طويلة، ومحاولات اغتيال عديدة، إلى أن اعتقله الاحتلال بعد أن أصابه إصابات بليغة، واُستشهد في حينه مجموعة من رفاقه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة. 

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال استهدفت منذ مطلع العام الجاري، عددًا من الكوادر التنظيمية من خلال عزلهم إنفراديًا، حيث تُشكل سياسة العزل الإنفرادي أبرز السياسات الخطيرة الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

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